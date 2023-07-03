Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска подозревается в убийстве своего сына. Об этом сообщает региональный СК.

По версии следствия, 27 июня 56-летний подозреваемый выпивал вместе с сыном в доме на улице Глинки. Пьяный мужчина начал ругать родственника за его образ жизни, в результате чего между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры отец нанес сыну не менее 7 ударов топором в голову. Молодой человек скончался. После этого злоумышленник упаковал тело в пакет, который оставил в квартире, а затем скрылся с места преступления.

2 июля соседи почувствовали неприятный запах из квартиры. Приехавшие сотрудники полиции обнаружили труп 27-летнего мужчины.

Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.