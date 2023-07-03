Генподрядчика Красноярского метро обвиняют в долгах и хотят обанкротить

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Генподрядчика Красноярского метро АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» обвиняют в долгах и хотят обанкротить. Всего в Арбитражный суд Москвы поступило три иска.

Первое заявление в арбитраж было направлено 30 мая от АО «Головной проектный, научный и изыскательный институт «Пропан». Оно было принято к производству. 19 июня поступило второе заявление от ИП Щербаков Александр Сергеевич, а уже 30 июня аналогичный иск подало АО «Институт «Нефтегазпроект». Все они будут рассмотрены в суде 26 июля.

В материалах дела не указаны суммы, которые кредиторы выставили должнику.