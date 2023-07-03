Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели Красноярского края составили список самых опасных водоемов региона. Об этом пишет региональное МЧС.

Отмечается, что сибирские реки очень коварны. В них не только холодная вода, но еще быстрое течение и опасные водовороты.

Наиболее вероятны несчастные случаи на воде:

– на территории г. Красноярска (р. Енисей, Кача и другие)

– Ачинский район (р. Чулым, о. Щучье);

– Балахтинский район (Красноярское водохранилище, р. Енисей, р. Чулым);

– Боготольский район (р. Чулым);

– Емельяновский район (р. Енисей, о. Песчанка);

– Ермаковский район (р. Оя, о. Светлое, пруд Мигнинский);

– Курагинский район (р. Кизир, о. Тиберкуль, р. Туба);

– Минусинский район (р. Ангара, р. Енисей, р. Минусинка, пруд базы отдыха «Оазис»);

– Назаровский район (р. Сереж, р. Чулым, о. Зеркальное);

– Шарыповский район (все несанкционированные пляжи).

В МЧС напомнили, что любой дикий пляж опасен для жизни.