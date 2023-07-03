В Красноярске перед судом предстанет курьер мошенников

Скриншот: видео МВД Красноярского края

В Красноярске перед судом предстанет очередной курьер мошенников. За три дня работы он успел обокрасть 4-х человек. Об этом пишет МВД по региону.

23-х летний житель Новосибирской области, ранее неоднократно судимый за хищение, решил устроиться курьером у телефонных мошенников. «Работу» он нашел в интернете и вступил с группой преступников в переписку. Злоумышленники работали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами звонили с неизвестного номера лжесотрудники правоохранительных органов с требованием передать деньги. Для спасения «родной души» нужна была крупная сумма, которую просили передать через «курьера».

«Курьер» приезжал к жертвам обмана, забирал у них деньги, а затем перечислял их на банковский счет сообщников, оставляя часть «вырученных» средств себе. Первой пострадавшей стала жительница Железнодорожного района. Она передала злоумышленникам 350 тысяч рублей.

Работал житель Новосибирской области недолго – с 1 по 3 марта. Однако за это короткое время он успел забрать у 4-х пожилых людей 690 тысяч рублей. По «горячим следам» на него вышли правоохранители. Сейчас мужчина находится под стражей.

За мошенничество ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы за каждое преступление. Свою вину он признал полностью.