Фото: КГКУ «Спасатель»

2 июля на Красноярском водохранилище посреди залива застряла семья с детьми. Об этом пишет краевая служба спасения.

Все произошло в Бирюсинском заливе. В лодке с заглохшим двигателем находились мужчина, женщина и двое 15-летних мальчиков. Спасатели эвакуировали их на берег.

Похожая ситуация произошла в заливе Сыда в Краснотуранском районе. У очередного плавсредства заглох двигатель. На место происшествия выехали спасатели. Они обнаружили и эвакуировали на берег 49-летнего мужчину и мальчика 2015 года рождения.