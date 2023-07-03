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НовостиПроисшествия3 июля 2023 4:06

На Красноярском водохранилище посреди залива застряла семья с детьми

У лодки заглох двигатель
Вячеслав КУИМОВ
Фото: КГКУ «Спасатель»

Фото: КГКУ «Спасатель»

2 июля на Красноярском водохранилище посреди залива застряла семья с детьми. Об этом пишет краевая служба спасения.

Все произошло в Бирюсинском заливе. В лодке с заглохшим двигателем находились мужчина, женщина и двое 15-летних мальчиков. Спасатели эвакуировали их на берег.

Похожая ситуация произошла в заливе Сыда в Краснотуранском районе. У очередного плавсредства заглох двигатель. На место происшествия выехали спасатели. Они обнаружили и эвакуировали на берег 49-летнего мужчину и мальчика 2015 года рождения.