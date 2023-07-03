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НовостиПроисшествия3 июля 2023 2:44

В Красноярском крае пресекли незаконную добычу полезных ископаемых

Доход злоумышленника составил более 12 миллионов рублей
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД Красноярского края

Фото: МВД Красноярского края

В Красноярском крае пресекли незаконную добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает МВД по региону.

Полицией установлено, что разработку карьера в Емельяновском районе организовал гражданин одного из государств СНГ. На месте добывался ПГС, щебень и песок. Они пользуются высоким спросом на рынке стройматериалов. Затем ископаемые перерабатывались на специальном оборудовании. Лицензии на осуществление деятельности у мужчины не было.

Злоумышленник продавал товар через компанию, которая была зарегистрирована на подставное лицо. Его доход составил более 12 миллионов рублей.

В отношении мужчины 1967 года рождения заведено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Он был задержан в аэропорту Красноярска при попытке сбежать из страны. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.