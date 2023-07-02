Красноярские маршрутные автобусы проверили на грязь

Фото: администрация

В Красноярске 28 маршрутных автобусов проверили на соблюдение чистоты. Как сообщили в администрации города, наличие грязи искали в автобусах № 11, 27, 52, 63, 77, 78, 80, 85, 87, 90, а также в 7 троллейбусах, движущихся по всем направлениям.

Инспекция оценивала состояние окон, сидений, боковых панелей и других поверхностей салона, а также внешний вид машин. Также специалисты обратили внимание на наличие контактов перевозчика и экипажа, лицензии, схемы движения маршрутов, и убедились в отсутствии на окнах рекламных изображений, мешающих обзору пассажиров.

Как ни странно, но значительных нарушений замечено не было – в одном автобусе было повреждено напольное покрытие, а в другом загрязнения в нижней части внешних поверхностей кузова