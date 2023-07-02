В Минусинске трое людей погибли после просушки погреба дома горящим углем

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске трое членов семьи – 64-летнего мужа, 63-летней супруги и их 38-летнего сына – погибли во время просушки погреба дома горящим углем. Как сообщили в СК, тела всех троих найдены с признаками отравления угарным газом.

Все произошло утром 2 июля. 64-летний мужчина решил просушить погреб дома, зажег уголь, и, взяв тлеющие головешки, спустился в подвал. Через некоторое время он потерял сознание.

На помощь к нему спустилась жена – она решила посмотреть, что происходит в погребе и… тоже потеряла сознание. Супруги отсутствовали слишком долго. Их сын обеспокоился этим фактом, решил посмотреть, не случилось ли чего с родителями. Спустился, вдохнул и отключился.

Всех троих погибших обнаружил внук. Он, к счастью, не пострадал.

В СК начали доследственную проверку. Сейчас специалисты проводят экспертизу, чтобы определить точную причину смерти.