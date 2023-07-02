В Туруханске на Енисее утонул 17-летний подросток

Фото: СК

В Енисее возле села Туруханск в ночь на 2 июля найдено тело 17-летнего подростка. Как сообщают в СК, проводится до следственная проверка.

Парень вместе с матерью 1 июля приехал в село Туруханск. Отпросившись у женщины погулять, он отправился на берег Енисея, чтобы искупаться. Придя к реке, он решил поплавать в кургане (естественное углубление в гравийной косе с водой, возникшее в результате падения уровня воды в реке).

Когда сын не вернулся домой спустя долгое время, мама забила тревогу и побежала искать своего ребенка. В это время раздался звонок - оказалось, что на берегу Енисея случайный прохожий обнаружил вещи парня и его телефон. ОН набрал абонента "Мама" и сообщил о находке. Затем было найдено тело подростка.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу чтобы выяснить точную причину смерти, выясняются все обстоятельства произошедшего.