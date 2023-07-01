В Красноярске полицейские отговорили мужчину с ножом резать себя

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейским удалось договориться с вооруженным ножом человеком. Он находился в неадекватном состоянии и собирался порезать себя, но сотрудники смогли убедить мужчину бросить нож.

Полицейских вызвал сотрудник специализированного учреждения, рядом с которым находился мужчина. Незваный гость в ходе всего разговора держал нож наготове, пока на место съезжались полицейские и Росгвардия.

– В ходе беседы полицейским удалось уговорить местного жителя 1984 г.р. бросить нож, после чего он был доставлен в отдел полиции. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают все обстоятельства происшествия, – добавили в МВД.