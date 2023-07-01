Под Красноярском полиция ночью бревнами тормозила пьяного водителя

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Под Красноярском минувшей ночью развернулась погоня с участием дорожных полицейских. По словам очевидцев, гонки устроил пьяный водитель, который пытался уйти от правоохранителей в районе Подгорного.

Полицейские устроили настоящий перехват с несколькими патрулями, к тому же, решили подойти к погоне оригинально. Несколько полицейских заранее подъехали на место, где должен был проехать водитель, вооружились бревнами с ближайшего грузовика и начали кидать их в автомобиль.

Неясно, насколько эффективным оказался метод, но водителя в конце-концов догнали. Что ему грозит и будет ли он разбираться с полицией из-за своего побитого авто – пока неизвестно.