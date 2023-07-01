Мошенники развели на деньги 70-летнюю жительницу Красноярского края

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярском крае мошенники обманули 70-летнюю пенсионерку. Они прошли по стандартной схеме со звонком из правоохранительных органов, и выманили у женщины более 1,7 млн рублей. Сама пенсионерка подозревала, что могла общаться со злоумышленниками, но все равно не смогла им противостоять.

Все началось на прошлой неделе, когда в Whatsapp женщине стали поступать звонки от сотрудников «правоохранительных органов». Мошенники внушили пенсионерке, что с ее счетов якобы крадутся деньги, которые переводят на Украину, а она сама в таком случае является соучастницей серьезного преступления.

Женщину держали на связи короткими звонками, не давая подумать, запрещали связываться с близкими. Итогом стала потеря ей порядка 1,7 млн рублей и дальнейшее обращение в правоохранительные органы.

– Я подозревала, что могу общаться с мошенниками. О способах телефонного мошенничества мне давно известно из СМИ, однако я никогда не слышала о том, чтобы звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Я верила звонившим, хотя и подозревала то что меня могут обманывать, однако они разговаривали со мной так, что я вопреки своей воле выполняла все то, о чем мне говорили, – рассказала женщина.