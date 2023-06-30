Красноярские фильмы, рестораны и модные коллекции отправляются на гастроли в Москву

В Москве пройдет «Российская креативная неделя». Ее деловая программа будет длиться с 3 по 7 июля, а фестивальная - до 9 июля. Красноярский край в этом году представлен в новом формате: Сибирский институт развития креативных индустрий устраивает гастроли креаторов края с представлением на лучших площадках столицы.

Директор Института креативных индустрий Александр Черников рассказал об этом подробнее: - Наш край вновь стал партнером главного события для креативных индустрий страны. Вместе с коллегами из других регионов будем обмениваться опытом, обсуждать модели управления креативными индустриями в своих территориях. Из новшеств этого года – фестивальная программа. Она знакомит с креативными индустриями широкую аудиторию. Это отличная возможность не просто рассказать, а именно показать достижения Красноярского края.

Участниками фестивальной программы стали два фильма красноярских режиссеров. В столичных кинотеатрах покажут картины «Там, где наш дом» (реж. Владимир Тарасов) и «Енисейский Марафон» (реж. Сергей Бастрыкин). Они созданы в рамках грантовой программы министерства культуры Красноярского края «Документальное кино Красноярья».

Гости и участники форума также познакомятся с гастрономией и модой Красноярского края. Красноярские ресторанные группы приглашают на специальные ужины. Своими блюдами и напитками будут удивлять шеф-бармен BerrywoodFamily Дмитрий Трушин, Александр Кучеров и Евгений Цыганов из 0.75 GROUP, студенты Института гастрономии СФУ.

Кроме этого, в FHubShowroom запланирован специальный прием Красноярского края. Там выставят лучшие образцы предметного дизайна, одежды, аксессуаров и ювелирных украшений региона, а также состоятся показы 4-х местных брендов: ANNPOLYAKOVA, BUTS№8, DA.atelier, ICHE.

В этом году деловая часть «Российской креативной недели» пройдет в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 7 июля, а фестивальная – на различных площадках. Трансляции доступны на сайте и в группе «Российской креативной недели» в Вконтакте.

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