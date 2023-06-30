Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае ЕГЭ по информатике на 100 баллов сдали два выпускника. Как сообщили в правительстве, оба парня хотят стать программистами.

Один из новоявленных 100-балльников - Максим Рудаков из физико-математической школы СФУ. Как рассказал выпускник, он готовился к экзамену сам, без помощи репетиторов и онлайн-школ. После университета хотел бы работать в крупной российской IT-компании.

Второй парень, набравший высший балл - Михаил Костромитин из железногорской школы №106. Он советует начинать подготовку к ЕГЭ заранее.