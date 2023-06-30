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НовостиОбщество30 июня 2023 10:07

В Красноярском крае ЕГЭ по информатике на 100 баллов сдали два выпускника

Оба парня хотят стать программистами
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае ЕГЭ по информатике на 100 баллов сдали два выпускника. Как сообщили в правительстве, оба парня хотят стать программистами.

Один из новоявленных 100-балльников - Максим Рудаков из физико-математической школы СФУ. Как рассказал выпускник, он готовился к экзамену сам, без помощи репетиторов и онлайн-школ. После университета хотел бы работать в крупной российской IT-компании.

Второй парень, набравший высший балл - Михаил Костромитин из железногорской школы №106. Он советует начинать подготовку к ЕГЭ заранее.