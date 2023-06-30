В Шарыпове уволили скандального главврача больницы, от которого сбежали 233 медика

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В Шарыпове уволили скандального главврача местной больницы, от которого сбежали 233 медика с 2021 года. Как сообщили в прокуратуре, расследование уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» продолжается.

Выявлены факты, в частности использование в личных целях имущества медицинского учреждения. Так, по выходным и праздникам он катался на служебной машине по междугородним маршрутам. При этом больница много раз оплачивала за него штрафы за нарушения ПДД.

Но главный акцент прокуратура ставит на то, что медицинское учреждение сотрясает кадровая лихорадка, критический дефицит врачей, негативный микроклимат в коллективе, дезорганизация работы. С 2021 года, когда главврач заступил в должность, из больницы уволились 233 медика, включая 56 врачей. И большинство указали в своих заявлениях причину - «грубое и неэтичное поведение главврача».

Конкретно: у подозреваемого были любимчики и неугодные. Первые получали премии и поблажки, вторые – дополнительную нагрузку и лишение премии. Подчиненные сотрудники замалчивали о проблемах под угрозой увольнения.