Фото: МВД по Республике Тыва

В Туве предстанет перед судом виновник аварии, в которой погибло 5 человек. Об этом пишет республиканское МВД.

Все произошло 23 февраля 2023 года. Поздно ночью 37-летний житель Кызыла, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на своем «УАЗе» по трассе «Енисей». В один момент он выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan. Среди погибших пассажиров была женщина, которая находилась на позднем сроке беременности.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. Его осудят по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.