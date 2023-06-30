Фото: МВД

В Ачинске с детской площадки пропал 5-летний мальчик в синей кепке и синей футболке. Как рассказали в МВД, ребенок гулял без присмотра взрослых.

Когда мальчишка не вернулся домой после прогулки, то мать бросилась его искать. Когда не обнаружила сына во дворах поблизости, то отправилась в полицию за помощью.

«В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции. Ориентировки разосланы всем наружным нарядам города», - сообщили в МВД.

Публикуем приметы пропавшего: рост 110 см, лицо европейского типа.

Одет: темная кофта спортивная, синяя футболка с надписью желтого цвета, штаны черные, кепка синяя.

Всех, кто видел ребенка, просьба позвонить в полицию по телефону 102.