Найдена четвертая девочка, сбежавшая из реабилитационного центра в Шарыпове

Фото: Мария ЛЕНЦ

Найдена четвертая девочка, сбежавшая из реабилитационного центра в Шарыпово. Как сообщили в МВД, она сама пришла в отдел в полиции.

Незадолго до этого были найдены еще три девочки-подростка. Они также оповестили силовиков о своем местонахождении самостоятельно – позвонили и рассказали, что гуляют возле кинотеатра в Ачинске.

Сейчас со всеми девочками работают специалисты ПДН. Причины ухода выясняются.

Напомним, что 29 июня в дежурную часть Шарыпово поступило сообщение от социального педагога «Центра семьи Шарыповский». Известно, что во время вечерней прогулки (примерно в 20:00) четверо девочек-подростков от 15 до 17 лет ушли с территории учреждения и не вернулись.