В Красноярске начали сносить заброшенное здание «Вентокальдо»

Фото: тг-канал Ильи Зайцева

В Красноярске начались активные работы по сносу заброшенного здания «Вентокальдо». Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Илья Зайцев.

Напомним, что проблема строения была поднята в конце мая 2023 года после того, как парламентарию стали поступать жалобы на опасность, исходящую от заброшенного и полуразрушенного здания на Парашютной. Жители писали, что разбитые окна и открытые двери заброшки привлекают детей для игр.

Администрация Свердловского района вызвала на комиссию собственника здания. Его привлекли к ответственности.