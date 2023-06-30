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НовостиОбщество30 июня 2023 7:35

В Красноярске начали сносить заброшенное здание «Вентокальдо»

Об этом рассказал депутат Илья Зайцев
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: тг-канал Ильи Зайцева

Фото: тг-канал Ильи Зайцева

В Красноярске начались активные работы по сносу заброшенного здания «Вентокальдо». Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Илья Зайцев.

Напомним, что проблема строения была поднята в конце мая 2023 года после того, как парламентарию стали поступать жалобы на опасность, исходящую от заброшенного и полуразрушенного здания на Парашютной. Жители писали, что разбитые окна и открытые двери заброшки привлекают детей для игр.

Администрация Свердловского района вызвала на комиссию собственника здания. Его привлекли к ответственности.