В Красноярске на Металлургов байкер не пропустил скорую и вылетел с мотоцикла

Фото: ЧП Красноярск
В Красноярске на Металлургов 29 июня скорая столкнулась с мотоциклистом. Как рассказали в ГИБДД, у машины медиков были включены мигалки и сирена.
Скорая поворачивала на Воронова, когда в нее на скорости влетел 28-летний мотоциклист на Ataki. Байк опрокинулся, а пилот улетел на асфальт. Медики бросились оказывать пострадавшему первую помощь.
К счастью, сейчас жизни мотоциклиста ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.
В ГИБДД напоминают водителям, что они обязаны остановиться и пропустить скорую со включенными светозвуковыми сигналами.