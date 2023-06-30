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НовостиПроисшествия30 июня 2023 7:11

В Красноярске на Металлургов байкер не пропустил скорую и вылетел с мотоцикла

У машины медиков были включены маячки и звуковая сигнализация
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Металлургов 29 июня скорая столкнулась с мотоциклистом. Как рассказали в ГИБДД, у машины медиков были включены мигалки и сирена.

Скорая поворачивала на Воронова, когда в нее на скорости влетел 28-летний мотоциклист на Ataki. Байк опрокинулся, а пилот улетел на асфальт. Медики бросились оказывать пострадавшему первую помощь.

К счастью, сейчас жизни мотоциклиста ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

В ГИБДД напоминают водителям, что они обязаны остановиться и пропустить скорую со включенными светозвуковыми сигналами.