Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский застройщик может возвести и эксплуатировать детский сад на Свободном за свой счет. Как сообщает администрация, решение по этому вопросу руководством города будет принято в сентябре.

На заседании Инвестиционного совета выступил глава СК «СтройТехнология». Он предложил городу заключить договор концессии, согласно которому строительная компания спроектирует, возведет и будет обслуживать детский сад на 270 мест. Застройщик возводит в этом микрорайоне жилой комплекс «Универс» в рамках проекта комплексного развития территорий. Без детского сада реализация будет не полной.

По планам главы компании, проектирование и строительство займет три года. С момента сдачи детский сад станет городской собственностью и будет работать как муниципальный. Стоимость проекта – 863 млн рублей.

До 1 сентября специалисты проведут экспертизу финансовой модели проекта соглашения. Также будет необходимо проанализировать период реализации договора и другие условия. Затем будет вынесено решение по строительству сада.