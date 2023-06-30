В Красноярском крае нашлись три из четырех пропавших девочек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске нашлись три из четырех пропавших девочек, сбежавших их соцучреждения в Шарыпове. Как рассказали в пресс-службе МВД, подростки сами позвонили в полицию и сообщили, что находятся в другом городе возле кинотеатра.

Сейчас с девочками работают сотрудники ПДН. Четвертую пропавшую еще ищут, самостоятельно она возвращаться отказалась.

Напомним, что 29 июня в дежурную часть Шарыпово поступило сообщение от социального педагога «Центра семьи Шарыповский». Известно, что во время вечерней прогулки (примерно в 20:00) четверо девочек-подростков от 15 до 17 лет ушли с территории учреждения и не вернулись.