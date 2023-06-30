Красноярского главу минздрава Бориса Немика привлекли к административной ответственности и выписали штраф

Борис Немик Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярского руководителя министерства здравоохранения Бориса Немика привлекли к административной ответственности и выписали штраф в 10 000 рублей за недостижение показателей нацпроекта «Здравоохранения». Как сообщают в прокуратуре, было нарушено законодательство о закупках.

Нарушения выявились во время комплексной проверки систем работы минздрава Красноярского края. По итогу: 1000 нарушений, 120 административных дел и 5 поводов для заведения уголовных дел. В правительство края внесено обобщенное представление.

Самым существенным нарушением остаётся отсутствие доступности медицинской помощи. Сразу в 25 медучреждения региона отмечены факты длительного ожидания.

Но это далеко не все: не работают 50 фельдшерско-акушерских пунктов, в 17 нет специалистов. Причина всего этого – острый дефицит кадров.

Еще столько же ФАПов и 4 лаборатории требуют ремонта, а в каждой третьей больнице не соблюдаются права медработников - зарплата, надлежащие рабочие условия.

- Прокуратура продолжит смотреть на систему здравоохранения не только глазами надзирающих прокуроров, но и взглядом пациентов, которые пока вынуждены стоять к врачу по 4 часа и более... Не динамичные цифры министерства, а отношение жителей к больницам и врачам будет служить индикатором качества работы отрасли- подчеркнул прокурор края Роман Тютюник

Прокуроры проконтролируют устранение нарушений. Ситуация в сфере здравоохранения находится на личном контроле прокурора края..