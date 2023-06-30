Красноярский СК завел уголовное дело после побега 17-летнего парня с украденным оружием

Илья Винокуров Фото: МВД

В Красноярском крае СК завел уголовное дело после побега 17-летнего Ильи Винокурова, укравшего карабин и ружье. Как сообщают в ведомстве, расследование будет проводиться по статье «убийство». Отметим, что при пропаже людей регулярно заводятся уголовные дела по данной статье – это позволяет следователям использовать для поисков бОльшие ресурсы.

Как сообщают в МВД, запущена горячая линия для обращений всех тех, кто знает местонахождение пропавшего. Рассказать о том, где находится Винокуров, либо где его видели, можно по телефонам: 102 или 8-913-839-92-59.

Напомним, что 23 июня из детдома в Бородино сбежал 17-летний Илья Винокуров. С собой он взял ружье «М27», карабин и боеприпасы. А дело было так: 30-летний дворник выпивал с двумя детдомовцами, в том числе и с Ильей. Мужчина показал подросткам, где находятся ключи от дома, и сказал, что они могут приходить в любое время.

Илья информацию учел, и пришел на следующий день, чтобы якобы покормить животных. Но после визита из сейфа мужчины пропали стволы и патроны. 29 июня в прокуратуре сообщили, что 97 патронов и чехол от карабина нашлись. Они были найдены на двух участках жителей Бородино.

Известно, что пропавший подросток на попечении государства живет с 2011 года, его родителей лишили прав. Ранее он стоял на учете за грабеж. Кроме того, у Ильи есть условный срок за кражу ноутбука, телефона и часов опекуна.

Помимо этого, прокурорская проверка показала, что в детдоме отсутствует должный контроль над воспитанниками. Учреждению внесли представление, обязав устранить все нарушения.