В Шарыпове из центра соцпомощи пропали четверо девочек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае из центра соцпомощи пропали четверо девочек в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом пишут Gornovosti.

29 июня в дежурную часть Шарыпово поступило сообщение от социального педагога «Центра семьи Шарыповский». Известно, что во время вечерней прогулки (примерно в 20:00) подростки ушли с территории учреждения и не вернулись. Сейчас созданы поисковые группы из сотрудников полиции и волонтеров. Ориентировки отправили всем наружным нарядам города.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, позвоните в полицию по телефонам: 8-(39153)-6-57-01 или 102.