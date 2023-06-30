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НовостиПолитика30 июня 2023 5:31

Красноярский избирком закончил принимать документы от кандидатов в губернаторы

На вакантный пост претендуют 7 выдвиженцев
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский избирком закончил принимать документы от кандидатов в губернаторы региона. Как сообщают в комиссии, на вакантный пост претендуют 7 выдвиженцев.

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Предварительные результаты огласят 11 сентября. 21 сентября станет известно, кто же займет пост губернатора Красноярского края.

Список кандидатов:

Михаил Котюков - от Регионального отделения Политической Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ в Красноярском крае,

Денис Терехов - от регионального отделения в Красноярском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»,

Андрей Новак - от Красноярского регионального (краевого) отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

Максим Маркерт - от регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Красноярском крае,

Иван Серебряков - от регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае,

Александр Глисков - от Красноярского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,

Ирина Иванова - от регионального отделения в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».