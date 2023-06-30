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В Красноярске многодетной матери отказали в получении маткапитала и пособия на ребенка из-за отсутствия отчества. Как сообщили в прокуратуре, женщине пришлось доказывать, что она действительно родила всех своих детей.

Женщина с двумя детьми перебралась в Россию, при получении гражданства использовала заграничный паспорт, где отчество указано не было. Соответственно и в паспорте РФ его не поставили.

Когда женщина родила третьего малыша (уже будучи гражданкой России), то в свидетельстве о его рождении, в графе «мать», отчество также не указали. Ведь в паспорте его нет. Когда она обратилась за полагавшимся ей материнским капиталом и пособием для ребенка, то ей отказали. Специалисты сослались на то, что в свидетельстве о рождении отчества нет. Многодетная мама обратилась в прокуратуру за помощью.

В суде прокурор доказал, что женщина – мама всех своих трех детей. Поэтому решение было вынесено в её пользу – сертификат на маткапитал ей выдали, пособие детское назначили.

Понятно, что российский паспорт без отчества можно было поменять – принеся, к примеру, свое свидетельство о рождении, где эта графа заполнена. Но женщина об этом могла не знать, а специалисты не всегда об этом рассказывают. Но интересно другое – как быть россиянам, у кого вообще нет отчества? Такие люди имеются. Им вообще ничего не положено в таком случае?

«Комсомольская правда-Красноярск» запросила пояснение в этом вопросе у специалистов.