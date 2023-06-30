В ходе СВО погиб 39-летний штурмовик из Минусинска

Фото: администрация Минусинска

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 39-летний штурмовик из Минусинска Денис Борзионов. Как рассказали в администрации города, боец был дважды ранен во время СВО, но восстановился и вновь отправился за ленточку.

Денис родился 7 февраля 1984 года в Кызыле. Школу окончил в поселке Зеленый Бор, после срочной службы поступил в Минусинский сельскохозяйственный техникум, отучившись на техника-электрика.

Работал в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю. Мобилизовали Борзионова 26 октября 2022 года. Служил в должности командира отделения наводчика десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона.

Денис погиб 20 июня 2023 года во время выполнения боевого задания. Боец награжден посмертно Орденом Мужества.

Прощание с военнослужащим пройдет 3 июля в молодежном центре «Защитник» с 11-00 до 12-00.