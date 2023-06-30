В торговых центрах Красноярска в этом году покупатели использовали на 30% больше мобильного трафика

Согласно аналитике оператора, в первом полугодии 2023 года, количество абонентов, которые посещают торговые центры Красноярска выросло почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. За это же время увеличился на треть и объем передачи данных на базовых станциях, установленных в ТЦ.

В «турнирной таблице» по посещаемости и мобильной активности абонентов сети первое место второй год подряд занимает ТЦ «Июнь», следующими по объему трафика и звонкам идут ТЦ «Планета» и гипермаркет «Лента».

Пик активности цифровой активности в торговых центрах приходится на выходные. Статистика показывает 58% рост трафика по сравнению с рабочими днями. Красноярцев привлекают в крупные торговые центры, помимо покупок, масса других возможностей, собранных под одной крышей: кинотеатры, кафе, спортивные залы, ателье и салоны. Мобильный трафик расходуется на поиск информации о товарах в интернете, переписку в мессенджерах, отправку фото и видео в соцсети.

Любопытная картинка, на что расходуют красноярцы свой мобильный «запас» в ТЦ. Абоненты «Мегафона», например, скачивают около 2000 Гигабайт трафика и проговаривают 947 часов. Как подсказывают специалисты, такого объема трафика хватит, чтобы отправить в Telegram 28 миллионов фотографий из примерочной.

Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае рассказал, что для качественной связи в торговых центрах применяются сложные технические решения, которые разрабатываются под каждый объект и, кроме того, внутри задний устанавливаются специальные базовые станции:

- Это позволяет пользоваться передачей данных и совершать звонки не только в торговых залах, но и на подземных парковках, в закрытых складских и технических помещениях. Сейчас скорость загрузки в крупных торговых центрах Красноярска составляет в среднем 20-30 Мбит/с. Благодаря этому посетители и сотрудники ТЦ могут без ограничений использовать любые цифровые сервисы, например, отправлять селфи из примерочных или «шопиться» с сидящей дома подругой в режиме видеозвонка.