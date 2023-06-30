В Красноярском крае мать оставила пятерых детей в ужасных условиях

Фото: МВД Красноярского края

В Красноярском крае мать оставила пятерых детей одних дома в антисанитарных условиях. Об этом сообщает региональное МВД.

В Большеулуйском районе полицией была посещена семья, в которой проживало пятеро несовершеннолетних детей: 2 девочки 4 и 10 лет, а также трое мальчиков 3, 6 и 16 лет. В момент прихода стражей порядка матери и ее сожителя дома не было. Дети были полностью предоставлены сами себе.

Фото: МВД Красноярского края

Небольшой дом в деревне Новоселы оказался в ужасном состоянии. Везде был разбросан мусор, обои и пол грязные, а малыши были без одежды и обуви. Отмечается, что ранее семья на профилактическом учете не состояла.

Фото: МВД Красноярского края

Все пятеро несовершеннолетних изъяты и переданы в специализированные учреждения. На мать составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ. Полицейскими направлена информация о необходимости оказания помощи семье и решении вопроса о дальнейшей судьбе детей.

Проверка продолжается.