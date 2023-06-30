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В Красноярском крае зафиксировали первые в 2023 году случаи заболевания эрлихиозом и анаплазмозом. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем тг-канале.

Эрлихиоз был обнаружен у 41-летнего жителя Канска. Он снял с себя клеща и сдал его на лабораторное исследование.

У женщины из Иланского района ситуация другая. Диагноз анаплазмоз ей установлен только после ухудшения самочувствия. Клеща, который успел присосаться к ее коже, она выбросила.

Оба заболевших были госпитализированы.

Отмечается, что за последние пять лет на территории Красноярского края зарегистрировано всего два случая заболевания анаплазмозом, и три — эрлихиозом.

Всего на прошлой неделе зафиксировано 1314 пострадавших от присасываний клещей. За семь дней диагноз клещевой вирусный энцефалит был подтвержден у 18 человек, боррелиоз — у 20, сибирский клещефой тиф — у 2.

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Клещи продолжают атаковать! И вновь из уст в уста передаются байки о кровососах. Дескать, защититься от них сложно, потому что они чуть ли не с деревьев «охотятся» на людей. А если сняли с себя клеща – нужно «пролечиться на всякий случай» от всех инфекций, переносчиком которых он может быть. Даже если он просто ползал по телу. «Страшилки» можно вспоминать еще долго. Только сколько в них правды? (подробнее)