Мэр Красноярска назвал дату открытия виадука на Семафорной

Фото: Владислав Логинов

Мэр Красноярска Владислав Логинов проинспектировал стройку пешеходного виадука на Семафорной. Это будет первый в городе пешеходный мост, построенный не только над проезжей частью, но и над железной дорогой. Сам объект будет выглядеть современно – с подсветкой, лифтами и технологичным дизайном.

– На территории вблизи подходов к объекту высажены газон и кустарники. Крупномерные деревья рядом с мостовыми сооружениями садить не рекомендуется, так как они будут препятствовать подъезду специальной техники для обслуживания мостового перехода. Особое внимание уделили подъездным путям и пешеходным подходам к виадуку, обновили асфальтовое покрытие на улице Транзитной, – пояснил Логинов.

По словам мэра, запуск виадука намечен на 20-е числа июля. Перед открытием переправы подрядчик должен будет протестировать лифты при участии маломобильных жителей. Также Логинов высказался за установку аппарелей на лестницах для велосипедов и самокатов.