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НовостиПроисшествия29 июня 2023 15:24

В Туве мужчину посадили за попытку жестокого убийства бывшей на глазах у дочери

Женщину успели спасти, а нападавшего - поймать и отдать в руки правосудия
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Туве вынесли приговор 40-летнему жителю Кызыла, который пытался убить бывшую сожительницу. На преступление мужчина пошел после очередной ссоры – он прихватил нож, подкараулил женщину на улице и напал на нее. Тувинца не смутило, что в этот момент его жертва прогуливалась с дочерью.

Нападавший буквально изрезал лицо и тело женщины, но довести убийство до конца ему помешал случайный прохожий. Пострадавшую успели вовремя доставить в больницу, а ее бывшего сожителя потащили на допрос.

Правоохранители завели на мужчину дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Приговором суда ему назначили 8,5 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы еще на 1,5 года.