В аэропорту Красноярска снимут флаги «недружественных» стран

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В аэропорту Красноярска снимут флаги ряда стран, признанных «недружественными» по отношению к России. Соответствующую инициативу запустил депутат ЗС Алексей Бойков – он обратился в прокуратуру и заявил, что наличие таких флагов на въезде в аэропорт может дискредитировать ВС РФ и причинять моральные неудобства ветеранам.

– За последние полгода я посетил много аэропортов, Домодедово, Внуково, Шереметьево. Но ни в одном из них не видел такого поклонения флагам чужих стран, – заявил депутат.

Прокуратура проверку провела и признаков дискредитации, ровно как и других нарушений, не нашла. В ведомстве отметили, что флаги были установлены перед Универсиадой и являются наследием спортивных игр. Однако аэропорт сам принял решение «обновить» флаговую группу – какие именно флаги будут сняты, и чем их заменят, пока не уточняется.