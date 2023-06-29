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НовостиПроисшествия29 июня 2023 13:32

В Красноярском крае за пожар с погибшими будут судить начальника электросетей

Сам себя он виноватым не считает
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае закончено расследование в отношении бывшего начальника Шарыповского РЭС «Красноярскэнерго». Его обвиняют в халатности, которая повлекла уничтожение чужого имущества и гибель людей, но сам обвиняемый свою вину не признал.

Как рассказали в СК, в мае прошлого года мужчина, тогда еще будучи начальником Шарыповского РЭС, не принял мер к починке неисправного оборудования и не соблюдал противопожарные меры – в частности, не распорядился убрать сухую траву вокруг подстанции. Итог оказался плачевным – в мае вспыхнули сразу два пожара, в Никольске и Шарыпово, произошедшие из-за электрических искр, попавших на сухую траву.

Итогом массовых пожаров стало уничтожение частных домов и имущества местных жителей на сумму более 35 миллионов рублей. Также в пожарах погибли два человека. Сам обвиняемый не считает, что возгорания произошли по его вине, однако следователи сочли собранные доказательства достаточными, чтобы направить дело с обвинительным заключением в суд.