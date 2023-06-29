Пропавшую из детского лагеря в Красноярске школьницу нашли в заброшенном доме

Дом, в котором обнаружили пропавшую девушку. Фото: СК

В Красноярске завершились поиски пропавшей 13-летней школьницы. Екатерина Сурыкина исчезла в среду днем: она отдыхала в лагере «Гренада», но в какой-то момент вожатые обнаружили пропажу девочки.

Администрация лагеря обратилась в полицию, правоохранители организовали поиски. На следующий день Катю нашли в заброшенном частном доме на Базайской, недалеко от «Гренады». В СК уточнили, что ее никто не похищал, и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Мотивы побега девушки из лагеря пока неизвестны. Правоохранители уточнили, что Катя – воспитанница детдома. Сейчас СК проводит проверку происшествия.