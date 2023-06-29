На четырех магистральных подстанциях юга Красноярского края, Хакасии и Тывы установят новое высоковольтное оборудование

Филиал ПАО «Россети – МЭС Сибири до конца лета выполнит замену 24 высоковольтных вводов на подстанциях 500 кВ «Абаканская» и 220 кВ «Минусинская-опорная», «Сора» и «Туран». В результате будет повышена надежность электроснабжения юга Красноярского края, бытовых и промышленных потребителей Республики Хакасии, южного участка Транссиба, а также транзита электроэнергии в Республику Тыву.

Высоковольтные вводы – это конструктивные элементы автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и выключателей, связывающие их с шинами подстанции и линиями электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного подстанционного оборудования и стабильное обеспечение потребителей электроэнергией.

В ходе работ будет выполнена замена маслонаполненных вводов на современные аналоги с твердой изоляцией. Они более долговечны, удобны в эксплуатации и требуют меньших трудозатрат при проведении технического обслуживания. Срок эксплуатации таких вводов составляет 30 лет.

Подстанция 500 кВ Абаканская – это узловая подстанция, обеспечивающая питание потребителей Республики Хакасии и юга Красноярского края, в том числе предприятия «Абаканвагонмаш» и тяговых подстанций Транссиба.

Подстанция 220 кВ «Минусинская-опорная» питает электроэнергией пять районов юга Красноярского Края с населением 110 тыс. человек: Краснотуранский, Идринский, Каратузский, Минусинский и Курагинский. Энергообъект также участвует в электроснабжении участка «Абакан - Тайшет» Транссиба.

Подстанция 220 кВ «Сора» обеспечивает электроснабжение города Сорска и расположенного в нем горно-обогатительного комбината.

Подстанция 220 кВ «Туран» входит в четверку ключевых магистральных центров питания Республики Тыва и обеспечивает транзит электроэнергии в регион из соседней Хакасии.