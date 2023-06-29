Участницы фотоконкурса «Красавицы в белых халатах» рассказали о том, почему выбрали медицину

Слева Татьяна Рощина, справа Екатерина Васина

В фотоконкурсе «Красавицы в белых халатах» принимают участие более 35 очаровательных сотрудниц медицинских учреждений края. У каждой из них своя история выбора профессии.

Например, Татьяна Рощина трудится в Красноярской станции скорой медицинской помощи, подстанция № 3. Это потомственный медик! Вот что она рассказывает: «Я с самого детства сидела с людьми в «синей форме» за одним столом. Моя бабушка работала фельдшером на подстанции скорой помощи. Глядя на этих людей, слушая различные истории я сделала свой выбор и по сей день совершенствую себя и свои знания в этом нелегком труде».

Екатерина Васина работает в травматологии медицинской сестрой. Признается, что очень любит свою работу и никогда не променяет ее ни на какую другую!

«Никогда не жалела, что мой выбор пал на медицину. С детства я уже знала кем буду. Ведь очень здорово видеть, как пациенты идут на поправку, и ещё недавно сидящий в инвалидном кресле человек однажды заходит к тебе в кабинет на своих ногах и улыбается, и ты понимаешь, что в этом есть и твоя заслуга», - признается Екатерина.

Напомним, фотоконкурс «Красавицы в белых халатах» приурочен к празднованию Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

Отдать свой голос за конкурсанток можно по 3 июля включительно. Итоги подведем 5 июля.

Три участницы, которые наберут наибольшее количество голосов, получат подарки от партнеров конкурса и медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск. Также мы расскажем о каждой финалистке на сайте «Комсомолки» и на страницах газеты.

Проголосовать за понравившуюся участницу можно на странице фотоконкурса здесь!