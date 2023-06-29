Фото: прокуратура Красноярского края

В Минусинске лже-ботаник попался на хищении 1,3 миллионов рублей. Он хотел «навариться» на конкурсе по высадке деревьев. Историю горе-предпринимателя рассказывает прокуратура Красноярского края.

37-летний мужчина захотел заработать деньги на родном городе. На глаза ему попался конкурс на высадку деревьев. План созрел. Предприниматель создал себе репутацию успешного озеленителя, «нарисовав» целых 64 договора, по которым у него есть большой опыт работы. Затем он пошел побеждать. Администрация не смогла заметить подвоха и признала мужчину самым перспективным подрядчиком. Теперь ему нужно было высадить 128 саженцев «дички» и «вяза» в исторической части Минусинска.

Фото: прокуратура Красноярского края

Лже-ботаник приобрел дешевые яблони и выкопал дикорастущий вяз в соседней Хакасии. Растения, конечно, были далеки от стандартов: все кривые, низкие, да еще и с повреждениями. Однако это не помешало мужчине снабдить каждый саженец этикеткой «качества». На последок он подделал «паспорта на посадочный материал». Чиновники были далеки от мира ботаники и оплатили полную стоимость работ.

Фото: прокуратура Красноярского края

Но обман вскрылся. Заведено уголовное дело. Теперь предприниматель предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.