В Красноярском крае будут судить 12 человек за хищение 100 миллионов рублей при поставках в Игарку

Фото: прокуратура края

В Красноярском крае перед судом предстанут 12 членов ОПГ, незаконно обогатившихся на 100 миллионов рублей на поставках товаров и услуг в Игарку. Об этом сообщает прокуратура региона.

С 2016 по 2018 год участники группы организовали поставки товаров для нужд ООО «Энергопром» и дочерние фирмы по искусственно завышенным ценам.

Один из обвиняемых, руководитель красноярской фирмы ООО «Ресурс» закупал товары для «Энергопрома», которым тогда руководил будущий мэр Игарки Евгений Никитин (имя сообщил источник «КП-Красноярск»). К стоимости предприниматель добавлял расходы на доставку, а затем завышал цены. Наценка составляла где-то 60%, а где-то более 100%. После оплаты, деньги делились между участниками ОПГ. Заправляли этим, по информации источника Сергей и Антон Натаровы: первый был организатором и руководителем группы, а второй помогал руководить.

Кроме того, для «Энергопрома» составляли фиктивные акты на оказание различных PR-услуг и техподдержку. Таким образом было похищено более 100 миллионов рублей. Кроме того, руководителям группы и их подельнику вменяют незаконное создание юридического лица и внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ. В рамках расследования, имущество обвиняемых арестовано на 30 млн рублей.