В Красноярском крае вынесен приговор полицейскому, который украл 246 килограммов автомобильных номеров

Фото: МВД Красноярского края

29 июня в Красноярском крае вынесен приговор полицейскому, который украл 246 килограмм автомобильных номеров. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним историю бывшего работника Назаровской полиции. В апреле 2022 года 45-летний сотрудник положил глаз на автомобильные номера, которые по регламенту должны быть утилизированы. Все 246 килограммов он сложил в мешки, а затем привез их в пункт приема металлолома. Номера он сдал по цене 135 рублей за килограмм. Полученные деньги он присвоил себе.

Помимо этого, он «прибрал к рукам» более 765 килограммов тормозной жидкости, лампочки, колодки и другие агрегаты для служебных автомобилей, списав все за ненадобностью. За это он смог получить 72 тысячи рублей. Однако опустошение складов не осталось незамеченным. Мужчину разоблачили и уволили.

Свою вину он признал, но частично. Теперь бывший полицейский должен выплатить штраф в размере 130 тысяч рублей.