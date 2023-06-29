В Красноярский край на спортивную смену ТИМ «Бирюса» приехали 600 молодых людей из 33 регионов России и Армении

В Красноярском крае с 27 июня по 3 июля состоится всероссийская смена «Мы достигаем побед» в рамках молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса» на базе платформы Росмолодежь.События. В смене примут участие 600 молодых людей из 33 регионов России и Армении.

Активисты спортивных клубов, спортсмены-экстремалы, просветители в области здравоохранения и участники движения «Волонтеры-медики» стали участниками второй смены «Бирюсы». Средний возраст на форуме составляет 23 года. Всех разделили на четыре направления: «Экстремальный спорт», «Студенческий спорт», «Здоровый образ жизни» и «Спортивные лидеры».

Гостям форума предстоит узнать о трендах развития спортивной сферы и научится организации и продвижению крупных спортивных событий. Они встретятся с олимпийскими чемпионами и представят проекты, связанные с развитием молодежного спорта и здорового образа жизни. В рамках Года педагога и наставника, объявленного президентом Владимиром Путиным, участники смогут получить ценные знания от приглашенных гостей и экспертов.

Уже по окончанию форума участники представят дорожную карту развития уличной культуры в нашей стране, чек-лист организации крупных спортивных мероприятий, кодекс-болельщика, алгоритм действий в экстремальных ситуациях и стратегию развития Центра компетенций молодежной политики Красноярского края. Этот центр занимается созданием условий для занятий физической культурой и спортом, поддержкой здорового образа жизни молодежи, развитием непрофессионального спорта и многим другим. В апреле 2023 года агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края подало заявку на всероссийский конкурс по созданию федеральных круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики среди регионов России. Поприветствовал участников форума руководитель Красноярского края Михаил Котюков. Он сделал это на церемонии открытия образовательной площадки, а позже ответил на вопросы молодых людей.

– Бирюса 17 лет подряд объединяет инициативную и неравнодушную молодежь, тех, кто готов быть лидером, брать на себя ответственность и воплощать самые смелые идеи в жизнь. Вопросы, которые стоят в повестке смены, — очень актуальны. Вскоре мы отметим пятилетие после проведения Универсиады. Давайте вместе придумаем новые спортивные и образовательные проекты. Наследие крупного события должно жить. Все идеи по этому направлению обещаю лично с вами обсудить, найти возможности их реализовывать. Я желаю вам интенсивной работы, смелых идей, и самое главное — множества новых друзей. Успехов!, – сказал Михаил Котюков.

Во время смены на форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса» почетными гостями станут призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков и многие другие. Кроме того, форум предусматривает полезную программу. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ участники будут создавать маскировочные костюмы «Леший» для снайперов и разведчиков Вооруженных сил Российской Федерации. Эта экипировка будет передана в качестве гуманитарной помощи.

Молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» проходит на берегу Красноярского водохранилища с 18 июня по 12 июля. Через три смены пройдут 1800 молодых людей. Форум организован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, а также агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Все фотографии предоставлены организаторами форума.