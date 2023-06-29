Фото: администрация Красноярска

В Красноярске проспект «Красноярский рабочий» начнут расширять в 2024 году. Об этом сообщают в администрации города.

Проект предполагает расширение дороги от примыкания к улице Капитанская до кольцевой развязки Предмостной площади. Проезжую часть проспекта в направлении к Коммунальному мосту расширят до 3 полос. Будут обустроены тротуары, парковки, а остановки общественного транспорта останутся на прежних местах. Помимо этого, появится пешеходный переход в районе мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь».

Схема: администрация Красноярска

Ориентировочный срок начала расширения проспекта – середина следующего года. Работы займут 19 месяцев. В администрации отмечают, что придется снести несколько крупных деревьев, которые не перенесут пересадки. Те растения, которые можно пересадить, будут перераспределены на другие участки Красноярска.