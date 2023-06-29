В Красноярске задержали мужчину, с ножом напавшего на девушку-водителя

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на 29-летнюю девушку-водителя. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Накануне у ТЦ «Хамелеон» в машину 29-летней красноярки подсел незнакомец, который приставил к ее горлу нож, и заставил ехать в Ленинский район. Выехав на Красраб водитель начала сопротивляться. Мужчина же в ответ ее порезал, забрал телефон и сбежал.

Полицейские поймали нападавшего. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Красноярска. В его отношении завели дело по статье «разбой». Ему грозит до 10 лет колонии.