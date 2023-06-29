В Красноярском крае на зарплату живет менее половины жителей. Информацией поделились специалисты Красноярскстата.

В регионе 45,4 % населения живут только на зарплату. А 38,1% жителей ответили, что существуют в основном за счет государства, то есть получают пенсии и пособия. 25,8 % содержат другие люди – супруги, родители или дети.

Предпринимательская деятельность обеспечивает 2,2 % населения, а на стипендии живут 1,8 % жителей края. Всего лишь 1,7 % живут за счет товаров собственного производства.