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НовостиПроисшествия29 июня 2023 2:13

В Красноярске разыскивают 13-летнюю девушку, пропавшую из лагеря «Гренада»

Ушла с территории и не вернулась
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начались поиски 13-летней Екатерины С. Об этом сообщают в МВД по краю.

В полицию обратился директор оздоровительного лагеря «Гренада», который сообщил, что Екатерина пропала. Волонтеры сообщают, что ее пропажу обнаружили в 16:00 часов.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Одета была в белую оверсайз-футболку и черные джинсы. Сама девушка среднего телосложения, волосы темные, прическа – каре. Полицейские и волонтеры передают, что девочка плохо ориентируется в городе.