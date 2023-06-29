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НовостиПроисшествия29 июня 2023 2:04

В Красноярске вооруженный ножом мужчина сел в машину к девушке и заставил ехать

Он отобрал у нее телефон и сбежал
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске разыскивают мужчину, который напал на девушку в машине и отобрал телефон. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

29-летняя красноярка рассказала, что к ней в «Тойоту» подсел незнакомец, который достал нож, который приставил к ее горлу, и заставил ехать в Ленинский район. Уже выехав на Красраб, девушка начала сопротивляться. В итоге мужчина избил ее, отобрал телефон и сбежал.

Красноярка сейчас находится в больнице. Полицейские же разыскивают агрессора. В его отношении завели уголовное дело по статье «разбой».