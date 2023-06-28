В Туве присяжные вынесли обвинительный вердикт вору в законе

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В Туве суд присяжных признал виновным вора в законе. Следователи предоставили улики, что мужчина обладал высшим положением в криминальной иерархии, и активно участвовал в «воровской» жизни и на свободе, и в местах лишения свободы.

Также следствие установило, что вор в законе собирал деньги «на нужды криминального мира и разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживающих данную субкультуру».

По совокупности всех улик, присяжные решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На следующем судебном заседании коллегия обсудит непосредственно наказание для вора в законе.