В Ачинске 18-летняя девушка вышла погулять и пропала

В Ачинске при неизвестных обстоятельствах пропала 18-летняя девушка. Лилия Морозова ушла из дома 27 июня – она решила прогуляться, но домой так и не вернулась, а телефон почти сразу стал недоступен. Раньше такого поведения за девушкой не замечалось.

Она живет в 9-м микрорайоне Ачинска, но где находится сейчас, никто не знает. Девушку ищут полиция и волонтеры.

– Была одета: в джинсовую юбку, белую футболку с надписью как на фото и белые кроссовки. Тату на левой руке в виде самолета, множественные шрамы на руках. На правой руке тату в виде пульса с сердцем, – говорится в ориентировке.