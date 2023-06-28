В Туве женщину посадили за убийство мужа в пылу ссоры

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В Туве суд вынес приговор местной жительнице, которая убила мужа. Убийство произошло еще в декабре 2021 года: тогда у семейной пары произошла пьяная ссора. В какой-то момент женщина схватилась за нож и начала бить им супруга.

Трагедия разыгралась в селе Ак-Дуруг. Мужчина от полученных ран скончался на месте происшествия – он получил несколько прямых ударов в жизненно-важные органы.

Несмотря на пьяный характер и предшествующую ссору, силовики и суд постановили, что женщина действовала умышленно. Ее судили по статье о причинении тяжких телесных, повлекших смерть по неосторожности. Тувинке грозил серьезный срок, вплоть до 15 лет, однако суд постановил отправить ее в колонию только на шесть лет.